Močnega položaja tudi neuspešni prevzem ne bo omajal

O podjetju Broadcom se je zadnjega pol leta v borznih krogih kar veliko govorilo, saj je želel prevzeti konkurenčno podjetje Qualcomm, pri čemer bi šlo za največji prevzem tehnološkega podjetja v zgodovini. Prevzem je z odlokom preprečil ameriški predsednik Trump, ki je v obdobju povečanega protekcionizma svojo odločitev utemeljil s skrbjo za ameriško nacionalno varnost.

Podjetje Broadcom poseduje okoli 22.000 patentov, ki mu omogočajo konkurenčne prednosti in ga uvrščajo med vodilna tehnološka podjetja na področju intelektualne lastnine. Broadcom posluje znotraj štirih različnih segmentov, zato je eno najraznovrstnejših podjetij v industriji. Področji spletnih in brezžičnih povezav skupaj predstavljata okoli tri četrtine prihodkov od prodaje, ki so leta 2017 znašali 17,7 milijarde dolarjev.