Nad Kostićevo prevlado s prevzemom delnic Gorenjske banke

Ljubljana – Sava svojega deleža v Gorenjski banki ne bo prodala AIK banki Miodraga Kostića, ampak bo delnice banke za pobot ponudila svojim upnikom, tudi SDH in Kadu, je mogoče izvedeti neuradno. Pri tem se bo lovil rok letošnje skupščine, na kateri želijo onemogočiti Kostićevo glasovalno prevlado pri imenovanju novih nadzornikov.

Potem ko srbska AIK banka do 30. aprila ni dostavila vseh veljavnih soglasij regulatorjev za prevzem Gorenjske banke, je upravni odbor Save včeraj sporočil, da Sava nima soglasja skupščine za prodajo svojega 37,7-odstotnega deleža v Gorenjski banki. Skupščina družbe – večinski lastniki so Slovenski državni holding (SDH), Kapitalska družba (Kad) in sklad York – je namreč zahtevala, da AIK banka pridobi soglasje Narodne banke Srbije in Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke. Po neuradnih informacijah je zeleno luč v Srbiji dobila, v Sloveniji pa ne. Dovoljenje Banke Slovenije za prevzem Gorenjske banke se je AIK banki sicer iztekel februarja letos, po dostopnih informacijah pa za novo ni zaprosila. V Narodni banki Srbije odgovora nismo dobili, iz Banke Slovenije pa so odgovorili, da nadzorniških postopkov ne morejo komentirati in pojasnjevati.



Iz kranjske družbe so sporočili, da bo Sava skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja nadaljevala z aktivnostmi za odprodajo deleža v Gorenjski banki. A po neuradnih informacijah ne bo šlo za nov prodajni postopek, ampak bo družba upnike pozvala, da svoje terjatve pobotajo z delnicami Gorenjske banke. Savin delež je po 289 evrov, kolikor naj bi znašala cena za delnico, vreden dobrih 43 milijonov evrov, družba pa naj bi se po naših informacijah s prodajo oziroma pobotom delnic razdolžila za okoli 60 milijonov evrov. Slabih devet odstotkov delnic Gorenjske banke naj bi pripadlo lastnikom Savinih obveznic. Med njimi sta tudi državna SDH in Kad, ki sta sicer tudi upnika družbe na podlagi kreditnih pogodb. Po neuradnih informacijah bi lahko SDH in Kad po tej poti v Gorenjski banki skupaj prevzela dobrih 17 odstotkov delnic, York pa pol manj.



Vrnitev glasovalnih pravic



S tem bi novi lastniki za 37-odstotni delež Gorenjske banke pridobili tudi glasovalne pravice, ki jih Sava zdaj nima in zaradi česar banko, ki ima tudi za nekaj manj kot devet odstotkov lastnih delnic (te so brez glasovalne pravice), zdaj obvladuje Kostić. Prav zato se lastnikom Save mudi, da bi ta načrt izpeljali še pred skupščino, na kateri se bo predvidoma avgusta glasovalo o treh novih nadzornikih, saj Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku avgusta poteče mandat, Domen Trobec pa je iz nadzornega sveta odstopil že lani.



Pri tem ni jasno, ali bo upnikom, predvsem Kadu in SDH ostalo dovolj časa za morebiten skrbni pregled banke. Ne na SDH ne na Kadu svojih odločitev v zvezi z Gorenjsko banko ne komentirajo, ker pa bi tudi državna lastnika presegla desetodstotni delež, bi najbrž tudi onadva morala zaprositi za soglasje Banke Slovenije.



AIK banka, ki ji veljavno dovoljenje Banke Slovenije omogoča pridobitev do tretjine Gorenjske banke, je svoj delež v tej banki nedavno povečala na 22,6-odstotka. Poleg tega ima AIK banka z nekaterimi lastniki Gorenjske banke, vključenimi v prodajni konzorcij, ki je zdaj razpadel, že podpisano pogodbo za prodajo okoli 12-odstotnega deleža banke. Največji med njimi je z 6,8-odstotnim deležem državna Družba za upravljanje terjatev bank,



ATVP spremlja dogajanje



Če bi Kostić odkupil te deleže, bi lahko tudi presegel tretjinski delež, kar pomeni, da ne le da bi potreboval zeleno luč regulatorja, ampak bi moral objaviti tudi prevzemno ponudbo. Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev pravijo, da dogajanje v Gorenjski banki skrbno spremljajo in da bi morala AIK banka v primeru preseganja 33-odstotnega deleža objaviti prevzemno ponudbo ali pa bi ostala brez glasovalnih pravic.