Narodna banka Srbije odvzela dovoljenje za prevzem Gorenjske banke

Ba. Pa., STA

Beograd, Ljubljana – Narodna banka Srbije je AIK banki odvzela dovoljenje za prevzem Gorenjske banke. Kot je razvidno iz objave na njihovi spletni strani, je pri poslovanju banke AIK ugotovila nepravilnosti, vsak prevzem podrejene družbe zunaj Srbije pa bi lahko prispeval k večjemu tveganju in bi lahko potencialno ogrozil njen finančni položaj.

Srbska centralna banka je AIK banki odvzela sredi leta 2016 izdano soglasje za prevzem Gorenjske banke, ki ji ga je pred tem že odobrila. Tako AIK banka, ki ima v lasti že petino Gorenjske banke, ne more kupiti še dodatnega 37,6-odstotnega deleža, za katerega se je sicer že pred časom dogovorila s Savo.

Za nakup omenjenega deleža Gorenjske banke bi morala namreč AIK banka v mesecu in pol predložiti ne več kot 15 dni stara dokazila, da ima dovoljenja Narodne banke Srbije, Evropske centralne banke in Banke Slovenije. Slovenski regulator dovoljenja srbski banki sicer ni odvzel, prav tako ima AIK banka še vedno tudi dovoljenje Evropske centralne banke.

Pogoji za prevzem niso več izpolnjeni

Kot navaja Narodna banka Srbije na svoji spletni strani, stalno nadzira boniteto in zakonitost poslovanja bank z vidika tveganj, ki bi lahko ogrozila njihov finančni položaj, in podrobno spremlja vse dejavnike, ki bi lahko vplivali na njihov finančni položaj. Ob upoštevanju ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju je centralna banka ocenila, da za prevzem Gorenjske banke niso več izpolnjeni potrebni pogoji.

Narodna banka Srbije je, kot še izhaja iz zapisanega, sprejela in sprejema potrebne ukrepe. Če bi AIK banka znova zaprosila za izdajo soglasja za prevzem Gorenjske banke, pa bi centralna banka znova, tako kot doslej, ocenila formalno in dejansko izpolnjevanje vseh pogojev skladno z zakonom.

Vlada se ne vmešava v postopek prodaje

Vprašanju o potezi Narodne banke Srbije se na srečanju slovenske in srbske vlade na Brdu pri Kranju nista mogla izogniti premiera Miro Cerar in Ana Brnabić.

Cerar je poudaril, da si slovenska vlada prizadeva v Slovenijo privabiti čim več tujih investicij. »Vsi tuji investitorji so v Sloveniji dobrodošli, tudi srbski, je pa treba upoštevati zakonodajo in stališča pristojnih regulatorjev,« je pojasnil premier.

V konkretnem postopku je po Cerarjevih besedah zgodilo to, da se je postopek prodaje Gorenjske banke začasno ustavil, končal pa se bo, ko bodo pristojni regulatorji dali vsa potrebna pojasnila. »V postopek se vlada ne vmešava in se tudi ne sme, ker to ni v njeni pristojnosti,« je poudaril.

Tudi njegova srbska kolegica Brnabićeva je dejala, da se v politiko Narodne banke Srbije ne vpleta. Z informacijo o odvzemu dovoljenja sem seznanjena, nisem pa o tem spraševala guvernerke Jorgovanke Tabaković, ker nočem vplivati na odločitev, je pojasnila srbska premierka in poudarila, da je Narodna banka Srbije neodvisna institucija.

Objava srbskega regulatorja se je zgodila po sredini skupščini Save, na kateri so lastniki – največja sta SDH in Kad – na predlog finančnega sklada York potrdili prodajo delnic Gorenjske banke AIK banki, a pod pogojem, da kupec v 45 dneh upravnemu odboru Save predstavi vsa potrebna dovoljenja bančnih regulatorjev za prevzem. Dokler banka v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića teh ne bo predložila, ne bo mogla kupiti delnic.

AIK banka, ki ima v lasti uradno 20,99 odstotka delnic Gorenjske banke, je sredi decembra sicer objavila namero za prevzem Gorenjske banke, a nato v določenem 30-dnevnem roku ni objavila prevzemne ponudbe. Prodajalci 37,6-odstotnega deleža Gorenjske banke so, kot je v sredo po skupščini povedala predsednica uprave SDH Lidija Glavina, preverjali verodostojnost in ustreznost kupca.

Prodajo Gorenjske banke je Savi po tem, ko je pristala v prisilni poravnavi, septembra 2015 naložila Banka Slovenije in ji v njej medtem odvzela glasovalne in upravljavske pravice. Nato je Sava oblikovala konzorcij za skupno prodajo 55 odstotkov delnic banke, v katerem so še Abanka, Družba za upravljanje terjatev bank in Zavarovalnica Triglav.

AIK banka je po bilančni vsoti 1,4 milijarde evrov šesta največja banka v Srbiji, z nekaj manj kot šestodstotnim tržnim deležem. Gorenjska banka je po podatkih združenja bank za konec leta 2016 osma največja v Sloveniji. Konec lanskega septembra je njena bilančna vsota dosegla 1,73 milijarde evrov, s čimer je banka dosegala 4,7-odstotni tržni delež. Knjigovodska vrednost delnice je konec leta 2016 znašala 565 evrov.