Neizpolnjevanje fiskalnih pravil bo alarm za prihodnjo vlado

Ljubljana – Iz osnutka vladnega programa stabilnosti izhaja, da v prihodnje fiskalni cilji ne bodo doseženi, so prepričani v fiskalnem svetu (FS), ki ga vodi Davorin Kračun. Prihodnji vladi ob tem sporočajo, da ne bo imela sto dni časa, pač pa bo morala pri fiskalni politiki takoj zavihati rokave.



»Dobra novica je, da je bila Slovenija lani že zelo blizu strukturnega ravnovesja v javnih financah, slaba pa, da mu tako blizu verjetno v prihodnjih letih ne bo nikoli več. Razlog za to je v tem, da je program stabilnosti pripravljen na predpostavki, da se politike ne bodo spremenile. In ker odhajajoča vlada nima moči, da bi sprejela potrebne zaveze, pač fiskalna pravila ne bodo izpolnjena,« opozarja Kračun. Edini fiskalni cilj, ki bi lahko bil izpolnjen, je sicer postopno zniževanje bruto dolga države.



Politična tveganja



Neizpolnjevanje fiskalnih pravil bo tako tudi alarm za prihodnjo vlado, sestavljeno po junijskih parlamentarnih volitvah, ki bo morala pri fiskalni politiki nemudoma ukrepati. Dodatno tveganje je, da nova vlada ne bo postavljena tako hitro, da bi lahko že jeseni pripravila ustrezne proračunske dokumente. Vprašanje je, tudi v kakšnih okoliščinah bo nastopila, pravijo v fiskalnem svetu, kjer že napovedujejo oceno prihodnje koalicijske pogodbe. Sicer pa menijo, da bi morala že zdajšnja vlada – ob realni možnosti, da ob negotovem izidu volitev opravlja tekoče posle še pol leta ali celo dlje – pripraviti program za izpolnjevanje fiskalnih pravil tudi v drugi polovici 2018.

A realnost je zdaj taka, da Cerarjeva vlada ta čas natančno ne ve niti, kaj bo lahko zapisala v končni predlog programa stabilnosti, ki ga bo obravnavala prihodnji teden, saj med drugim še ni znano, kakšna bo usoda novele zakona o socialnih pomočeh (s finančnimi posledicami do 100 milijonov evrov letno), ki je tik pred glasovanjem v parlamentu. V zraku pa so tudi pogajanja s sindikati javnega sektorja, z javnofinančnimi posledicami v višini najmanj 250 milijonov evrov, opozarjajo v FS.



Ob omenjenih dodatnih tveganjih za javne finance zdaj fiskalni svet še posebej opozarja na predvideno visoko, šestodstotno rast izdatkov sektorja država v letih 2018 in 2019 in kar sedemodstotno rast izdatkov za zaposlene v javnem sektorju: izkušnje iz preteklih kriz namreč kažejo, da so imele največ težav države, ki so prej povečevale izdatke v javnem sektorju. Ob tem znova poudarjajo, da bo morala Slovenija zaradi posledic hitrega staranja prebivalstva ustvarjati strukturni presežek v višini 0,25 odstotka BDP. Prihodnji vladi zato priporočajo čimprejšnjo pripravo nove pokojninske reforme, najkasneje do leta 2020, ko bodo popustili učinki zadnje reforme.



Na MF tako oceno pričakovali



Na ministrstvu za finance, ki ga vodi Mateja Vraničar Erman, so tako oceno fiskalnega sveta pričakovali, saj »je bilo glede na spremenjene makroekonomske trende jasno, da je za strukturno uravnoteženje javnih financ nujen dodaten strukturni napor.« Pričakujejo tudi, da bo evropska komisija ob bližnji oceni programa stabilnosti Slovenijo pozvala, naj prihodnja vlada program dopolni. Ne zdi pa se jim primerno, če bi zdajšnja vlada v odhajanju določila in začrtala pot novi vladi, ne da bi za to pripravila ustrezne ukrepe.