Nekoliko nepričakovan obrat

Ni še minil mesec, odkar je na obvezniških trgih skoraj v popolnosti prevladoval pesimizem, mediji pa so zbirali komentarje in stališča analitikov in upravljavcev, ki so temu vzdušju še najbolj ustrezali. Trg naj bi bil v določenem trenutku popolno zasut s kratkimi pozicijami na dolgoročne ameriške državne obveznice, kar pomeni, da nas je čakal le še večji pesimizem.

Kaj pa je nato nastalo? Razmere, ki smo ji bili na obvezniških trgih priča že velikokrat. Pesimistom oziroma prodajalcem je začelo zmanjkovati moči in premoč so prevzeli kupci, predvsem državnih obveznic. S tem se je začela ponovna divergenca med državnimi in podjetniškimi obveznicami, ki jo po navadi vedno vidimo, ko se začne dvigovati podjetniško kreditno tveganje.