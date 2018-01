Novembrske plače višje zaradi božičnic

Ba. Pa., STA

Ljubljana − Povprečna bruto plača za november 2017 je v Sloveniji znašala 1756,95 evra, to je 8,4 odstotka več kot oktobra. Precejšnje zvišanje je predvsem posledica višjih izrednih izplačil, to je 13. plač in božičnic, ki so jih zaposleni pred koncem leta prejeli skupaj z novembrskimi plačami, pravijo na statističnem uradu.

V letu dni, od novembra 2016 do novembra 2017, so se povprečne bruto plače zvišale za 4,1 odstotka.

Izredno izplačilo je s plačo za november prejelo 21,3 odstotka vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo. Novembra 2016 je bilo takšnih nekaj manj, in sicer 18,3 odstotka vseh zaposlenih oseb. Zvišala se je tudi povprečna višina izrednega izplačila. V bruto znesku je znašala 660,39 evra, kar je 11 odstotkov več kot novembra predlanskim.

Povprečna neto plača za november 2017 pa je znašala 1151,76 evra in je bila od plače za oktober višja za devet odstotkov, od tiste leto prej pa za 5,9 odstotka.

Povprečna neto plača za november 2017 se je v primerjavi s plačo za oktober zvišala v obeh sektorjih, in sicer v zasebnem sektorju za 12,7 odstotka, v javnem sektorju pa za 3,2 odstotka, pri čemer se v institucionalnem sektorju država ni bistveno spremenila.

V povprečju najvišjo neto plačo za november 2017 so prejeli zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih; znašala je 1763,49 evra. V tej dejavnosti se je povprečna neto plača glede na plačo za oktober tudi najbolj zvišala (za 23,2 odstotka).

Povprečna neto plača za november 2017 je bila od plače za oktober višja za več kot 15 odstotkov še v naslednjih dejavnostih: preskrba z električno energijo, plinom in paro (za 18,5 odstotka), predelovalne dejavnosti (za 17 odstotkov) in preskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 16,8 odstotka).