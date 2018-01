Novi standard za poročanje zavarovalnic

Maja lani je organizacija International Accounting Standards Board (IASB) izdala nov standard računovodskega poročanja IFRS 17, ki temeljito spreminja pripravo poslovnih izkazov zavarovalnic. Spreminjajo se namreč osnovne metrike njihovega poslovanja. Korenitih sprememb ne manjka, najočitnejša je ta, da se zavarovalna premija ne šteje več za prihodek zavarovalnice.

Dobiček se bo po novem standardu pripoznaval skozi življenjsko dobo zavarovalne police, ne glede na to, kdaj je bila plačana zavarovalna premija. Posledično se bodo izkazi poslovnega uspeha zavarovalnic popolnoma spremenili. Cilj snovalcev novega standarda je bil narediti poslovne izkaze zavarovalnic bolj primerljive med seboj - in to jim bo očitno uspelo.