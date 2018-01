Novi trgi so še naprej med najbolj priljubljenimi regijami

Tudi letos se nadaljuje trend nadpovprečne donosnosti trgov v razvoju. Vrednost kompozitnega delniškega indeksa se je letos v evrih zvišala za dobrih pet odstotkov, delniške naložbe pa so najbolj zrasle na Kitajskem in v Rusiji. Izmed sektorjev s skoraj devetodstotno rastjo letos izstopata finančni in energetski sektor, najslabše sta se izkazala sektorja javne oskrbe in telekomunikacij.

Zaradi dobrih makroekonomskih podatkov, pada vrednost ameriškega dolarja in nizkih donosov na obvezniških trgih ostaja hitrorastoča regija med najbolj priljubljenimi tudi med upravljavci premoženja. Po podatkih Mednarodnega inštituta za finance (IIF) je izpostavljenost vlagateljev do razvijajočih se trgov z 13,4-odstotnim deležem v vseh delniških naložbah najvišja od aprila leta 2015. Enako velja za dolžniški naložbeni razred, kjer ta delež znaša slabih 12 odstotkov. Geografsko gledano so upravljavci najbolj izpostavljeni do Argentine (kjer je ta dosegla najvišjo vrednost v vsej svoji zgodovini) ter do Brazilije in Čila.