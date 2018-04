Odgovor ne prodor tehnologije je sodelovanje

Velike zavarovalnice so na finančnem trgu še vedno (skoraj) brez tekmecev, ko gre za obvladovanje in upravljanje tveganj, saj so svoja znanja »pilile« skozi desetletja. A novi val tehnologij, ki jih prinašajo podjetja, osredotočena predvsem na uporabnike, tudi njih sili, da spreminjajo svoje uveljavljene poslovne prakse.

Klasično zavarovalništvo je vse od svojega nastanka temeljilo na poglobljenem ocenjevanju tveganj, oblikovanju in prodaji zavarovalniških produktov na način, da je bila možnost nastanka velikih škod ustrezno ovrednotena, kot »protiutež« pa je zavarovalnica previdno upravljala svoje naložbe na način, da nikoli niso bile izpostavljene tveganjam, ki jih je zavarovala. Tak model se je izkazal za uspešnega in varnejšega, v minulih krizah zavarovalnice zlepa niso bile med finančnimi ustanovami, ki bi jih bilo treba »reševati«, na primer z javnim denarjem.