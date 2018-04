Organizatorji postopkov ICO imajo glavobole

Ljubljana - Organizatorji prvih izdaj kriptožetonov (ICO) se teh postopkov lotevajo po domače. Ukvarjajo se z marketingom, kako bodo zbrali denar, pozabljajo pa na računovodski in davčni del, opozarja Tone Dolenšek, direktor in partner svetovalnega podjetja Fin-Servis: »S temi vprašanji se začnejo ukvarjati šele, ko imajo denar na računu. Odgovori na davčna vprašanja lahko privedejo do popolnoma drugačnih odločitev - zaradi podrtja finančne konstrukcije lahko celo uničijo cel projekt.«



Lani je več slovenskih podjetij kapital zbralo preko postopkov ICO, danes pa se glede njih odpirajo nova vprašanja. »Konec marca, pred zaključkom bilanc, je imelo mnogo računovodij v Sloveniji težavo, saj nihče ne ve, ali dela prav. Organizatorji postopkov ICO pa glavobole, ko so začeli ugotavljati, kjer vse so potencialne davčne obveznosti,« poudarja Tone Dolenšek.

Finančna uprava pa odgovarja na nekatera vprašanja glede obdavčitve trgovanja s kriptovalutami.