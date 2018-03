Osupljivo je, da Slovenci raje volite politične neznance

Slovenija bi morala končati tranzicijo s privatizacijo NLB in Telekoma, brez ustreznega trgovinskega sporazuma med EU in Združenim kraljestvom pa bi posledice brexita in carin lahko krepko občutili tudi slovenski izvozniki, pravi Keith Miles, angleški finančnik, ki je že dolga leta tesno povezan s Slovenijo.



Gospod Miles, kako kot Britanec gledate na brexit 21 mesecev kasneje? Je bil napaka ali pametna odločitev?



Brexit zagotovo ni bil napaka. Zamisel je nastajala deset ali 15 let, saj je bila EU preveč usmerjena v politiko in premalo v biznis. Britanci so v 70. letih glasovali za vstop v evropsko ekonomsko povezavo, kasneje pa postajali nezadovoljni z njeno politično usmeritvijo in niso želeli biti več v taki politični uniji. Brexit ni bil napaka: če Nemčija in Francija želita biti politična unija, jima želimo vso srečo. Mi nočemo biti v taki uniji, tako kot Kanada noče biti skupaj z ZDA. Nismo naredili napake, problem zdaj je, da se evropski pogajalci pogajajo o političnih zadevah, naši pa želijo trgovinski sporazum, tako kot smo pač glasovali leta 1975. Želimo, da bi trgovali eden z drugim, a vse pogajalske pozicije, ki jih zagovarjajo evropski pogajalec Barnier in evropska komisija, so povsem politične.

Očitno so v Bruslju prestrašeni, da bi se v primeru, če bi se Združeno kraljestvo dobro izpogajalo, postavilo vprašanje, kdo bo naslednji. Recimo Italija, ki ima vsega čez glavo in je že desetletje brez rasti, ima visoko brezposelnost, ob tem pa v njej pristajajo vedno novi čolni z ljudmi iz Severne Afrike. Bruselj se zgrozi ob misli, da bi še kdo odšel. Sam sem za svobodno tržno ekonomijo, verjamem, da svobodna trgovina prinaša blaginjo in sem za to, da nimamo nobenih carin.

Najvišja rast osebnem življenjskem standardu v Sloveniji nima nobene povezave s trdim delom in proizvodnjo, pač pa je zasluga odprtih trgov. Recimo, včasih ste morali dati 10.000 evrov, da bi kupili jugoslovanski avto zastava, zdaj pa za to dobite zelo dober avto. Poglejte tiste gospe tam, ki se sprehajajo z lepimi zimskimi plašči – niso bili narejeni v Jugoslaviji, niti v Nemčiji, pač pa na Kitajskem. Ta življenjski standard je posledica svobodne trgovine, nima nobene zveze z EU ali s čem drugim.Ne, mislim, da bo naša ekonomija je vedno potrebovala tuje delavce, tako kot ameriška. Po letu 1945 je v ZDA vsako leto prišel milijon ljudi, že sedemdeset let je tako, pri nas so te številke v sto tisočih na leto. Potrebujemo priseljevanje, nimamo pa radi, če ga ne moremo nadzorovati. Ne želimo si, da recimo hodijo gangsterji iz Latvije ali pa katerekoli druge države. Ne strinjam se s tem, kar berem v časopisih po kontinentu, da je bil glas za brexit glas proti imigraciji. Ne, to je bil glas proti nenadzorovanemu priseljevanju.Da, zagotovo se bo Unija soočila s proračunskimi težavami. A kaj so storili? Evropski parlament ostaja brez 73 britanskih poslancev. In vsak poslanec predstavlja letni bruto proračunski strošek med pol milijona do milijon evrov. In kaj so storili? Namesto, da bi zdaj prihranili izdatke za 73 poslancev, so jih le za 46, saj se število poslancev ni ustrezno zmanjšalo. Če bi bila EU podjetje, jaz pa finančni direktor, bi rekel, da je to slabo, kaj pa delate? V bistvu so stroške celo povečali.