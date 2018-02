Pa smo dočakali borzno korekcijo! Bo to nova priložnost?

Za leto 2017 lahko rečemo, da je bilo leto, ko so globalna gospodarstva končno zadihala s polnimi pljuči, kar se je odrazilo v povečanem trošenju potrošnikov. Optimizem na trgu je ob koncu minulega leta podžgala še uspešno implementirana davčna reforma v ZDA. Posledično so rekordni na borzah, predvsem ameriški, padali drug za drugim. Vrednotenja so bila sicer res nad dolgoročnim povprečjem, vendar to lahko upravičimo z več kot desetodstotno rastjo dobičkov in podobno napovedjo za letos.

Zaradi potencialnih inflacijskih pričakovanj in posledično pritiskov na zvišanje obrestnih mer v ZDA ter zaradi zaključka odkupovanja obveznic v evroobmočju je letos torej mogoče pričakovati večjo nihajnost. Še en pomemben dejavnik za zvišanje inflacijskih pritiskov (predvsem v ZDA) je bilo gibanje vrednosti dolarja, ki je samo lani v primerjavi z evrom izgubil več kot 14 odstotkov.