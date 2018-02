Peking Trumpu najbrž ne bo vrnil milo za drago

V zadnjem obdobju smo priča rasti kitajske valute juan proti ameriškemu dolarju. Samo letos je pridobil več kot štiri odstotke, lani pa 6,73 odstotka. Sedanje ravni so tako najvišje po avgustu leta 2015, ko je Kitajska centralna banka devalvirala svojo valuto tako rekoč čez noč za kar 2,1 odstotka.



Kitajski izvozniki gotovo niso popolnoma ravnodušni zaradi rastočega kitajskega juana v primerjavi z dolarjem. Kitajski je decembra 2017 uspelo zagotoviti trgovinski presežek v višini 54,69 milijarde dolarjev, kar je za 14,19 odstotka več kot leto prej, ko je mesečni presežek znašal 40,5 milijarde dolarjev. A verjetnost, da bo Kitajska centralna banka v bližnji prihodnosti spet devalvirala jaun nasproti košarici drugih trgovalnih valut, je zelo majhna, saj bi lahko prišlo do večjega odliva kapitala, kar pa ni zaželeno. Domači in tuji investitorji bi ob prešibkem juanu začeli prodajati naložbe na Kitajskem in prenašati denar v tujino, kjer so možnosti za varovanja premoženja večje.





Kitajska je za trgovski multilateralizem

Kaže, da za kitajsko vlado rast lastne valute in posledično možen upad marž kitajskih izvoznikov ni prevelik problem, čeprav so izvozniki precej pripomogli k močni gospodarski rasti v zadnjih letih. Trgovinski presežek z ZDA, Kitajskim največjim trgovinskim partnerjem, je decembra znašal 25,55 milijarde dolarjev, novembra pa 27,87 milijarde dolarjev. Trumpova administracija je zato pred kratkim uvedla tarife na sončne celice in pralne stroje, eno prvih konkretnih dejanj protekcionizma, s katerim bi napadli trgovinski primanjkljaj s Kitajsko.



Peking najverjetneje ne bo ukrepal enako, saj bi s tem tvegal pretiran odliv kapitala. Predvsem pa to ne bi bilo v skladu s trenutnimi kitajskimi globalističnimi vzgibi, saj je na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu Liu He, ki je gospodarski svetovalec kitajske vlade, izjavil, da si bo Kitajska trdno prizadevala za multilateralizem v svetovni trgovini ter za skupni napredek in razvoj. Tako, kot če bi Ameriki rekli: Vi se borite z nami, mi pa prodajamo vsemu svetu.