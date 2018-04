Slovenija lahko za najmanj pol leta ostane brez glasu v svetu ECB

Ljubljana – Sloveniji se lahko pripeti, da bo pol leta ali dlje brez glasovalnih pravic v svetu ECB. Po odhodu Boštjana Jazbeca bo Banko Slovenije do imenovanja novega guvernerja vodil namestnik Primož Dolenc, v svetu ECB pa načeloma glasujejo le guvernerji.

Da so glasovalne pravice v najvišjem organu odločanja v Evropski centralni banki (vodi ga Mario Draghi, med drugim odloča o obrestnih merah in odkupu obveznic) načeloma omejene le na guvernerje, so nam potrdili tudi v Banki Slovenije. ECB o glasovalnih pravicah morebitnih namestnikov – to se dogaja redko, nazadnje v primeru latvijskega guvernerja, ki se je zapletel v finančni škandal – odloča posamično, za zdaj se po naših informacijah še ni odločila, ali bo namestnik guvernerja Dolenc, ki bo predvidoma s 1. majem začasno prevzel vodenje BS, lahko na sejah v Frankfurtu tudi glasoval.

Statut sveta ECB določa, da se pravica glasovanja uresničuje osebno. Guverner, ki ne more biti navzoč, lahko za potrebe glasovanja pooblasti namestnika, a če guvernerja ni (kot v našem primeru), nastopi pravna praznina.

Glasovalna pravica je simbolično pomembna, in če bo Slovenija ostala brez nje, bo to dober vzrok, da politični odločevalci ne omahujejo z imenovanjem novega guvernerja. Za zdaj je jasno, da bo to v rokah prihodnjega sklica državnega zbora, odvisno bo od razmerja interesov v prihodnji koaliciji. V vsakem primeru bo kandidat moral pridobiti podporo najmanj 46 poslancev, še prej bo moral prepričati predlagatelja, predsednika Boruta Pahorja. V njegovem uradu so nam pojasnili, da so 28. marca prejeli guvernerjevo obvestilo, »da mu s 30. aprilom preneha pogodba o zaposlitvi in da pričakuje, da ga bo s tem datumom državni zbor formalno razrešil funkcije. Predsednik bo objavil javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana sveta BS v 30 dneh po prejemu obvestila o tem in po tem, ko bo DZ sprejel sklep o razrešitvi.« Državni zbor bo o Jazbečevi razrešitvi odločal 19. aprila.



Novi guverner BS s polnimi poblastili bo tako imenovan predvidoma jeseni, mandat bo nastopil v približno enakem času kot nova vlada in finančni minister. Prava kemija med denarno in izvršno oblastjo bi bila več kot dobrodošla glede na vrsto skupnih nalog, ki zadevajo vlado, banke in bančni nadzor (sodna razrešitev problematike podrejencev, bližnja zapovedana privatizacija NLB in Abanke, zaščita NLB pred hrvaškim plenjenjem ...).



In kdo bo novi guverner? Kot je slišati, je kar nekaj interesentov in možnih kandidatov, tudi med sedanjimi viceguvernerji (poleg Dolenca še Marko Bošnjak in Jožef Bradeško), možna kandidata sta še ekonomista Milan M. Cvikl in Mojmir Mrak. Po obdobju akademsko privzdignjenega in bolj v tujino usmerjenega Jazbeca bodo zdaj očitno v prednosti kandidati, naravnani v slovenski prostor, z dokazanimi praktičnimi bančnimi izkušnjami in organizacijskimi sposobnostmi, zagotovo bo pomemben tudi njihov odnos do bančne luknje in načina sanacije bank.



Kdo je namestnik guvernerja



In kdo je Primož Dolenc (42), ki bo zdaj precej notranje razcepljeno Banko Slovenije vodil do imenovanja novega guvernerja? Na ljubljanski EF je leta 2006 doktoriral z disertacijo Upravljanje finančnega premoženja in dolga države. Član sveta BS je od aprila 2016, torej še ni na polovici mandata, ki mu bo potekel aprila 2022. Kariero je začel leta 2000 v zakladnici ministrstva za finance. Ob pedagoškemu delu – je profesor za finance na Univerzi na Primorskem – je nabiral praktične bančne izkušnje. V času prve Janševe vlade je bil leta 2006 krajši čas izvršni direktor koprske Interevrope, kjer ga je razrešil tedanji predsednik uprave Andrej Lovšin, nato ga je službena pot zanesla v Abanko, kjer je bil do leta 2008 direktor zakladništva (članica nadzornega sveta je bila tedaj sedanja kolegica, viceguvernerka BS Irena Vodopivec Jean). V obdobju 2013–2016 je bil direktor sektorja za uravnavanje tveganj v Deželni banki Slovenije. Za viceguvernerja je kandidiral dvakrat, prvič neuspešno, prijavil se je sam. Poznavalci ga ocenjujejo kot vsaj tako zadržanega v javnem nastopanju, kot je odhajajoči guverner.