»Pogon« gospodarske rasti v svetu ostaja nespremenjen

Svetovni trg : ZDA imajo dvojni deficit (javnofinančni in deficit na tekočem računu), zato se bo slabitev dolarja nadaljevala.

Ameriška administracija je spet poskrbela za višjo nihajnost na trgih. Predsednik Trump je odpustil še svojega zunanjega ministra Tillersona in na ta položaj imenoval dosedanjega šefa obveščevalne agencije Cia, hkrati pa uvedel še carine na jeklo in aluminij. Predvsem uvedba dajatev na jeklo in aluminij je povečala strah pred začetkom trgovinskih vojn.

Ko je višje dajatve na kitajsko jeklo lani uvedla Evropa, je bilo govoric o kakršnemkoli povečanju protekcionizma ali trgovinski vojni zelo majhno. Zdaj pa se je med posameznimi trgovinskimi partnerji pojavilo veliko nelagodja. Špekuliralo se je, da je zadnja poteza le eden od manevrov Trumpa, ki bi pospešil sklenitev novega »poštenega« sporazuma o prosti trgovini Severne Amerike, vendar se uvedbi dajatev nista pridružili severna in južna soseda ZDA. Z uvedbo dajatev je Trump po eni strani zaščitil domačo proizvodnjo jekla in aluminija ter zvišal tudi cene obeh surovin.