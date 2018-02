Portret tedna: Miodrag Kostić

Preden smo ga srečali prvič, so nas posredniki, ki so nam pomagali priti v stik z njim, opozorili, da prihaja z Balkana in da velja to upoštevati pri komunikaciji z njim. Pa ni bil Miodrag Kostić nič drugačen od poslovnežev, s katerimi se pogovarjamo običajno, le ena razlika je resda bila: potem ko je z zasebnim letalom pristal na portoroškem letališču, je bil ob njem neprestano neki možakar, vendar ni bil njegov tajnik, kot smo ugibali sprva, ampak telesni stražar. Tako bogati ljudje pač ne morejo hoditi sami po svetu, so nam razložili.



Njegovo premoženje naj bi bilo vredno več kot pol milijarde evrov. Sodi med najbolj bogate ljudi na Balkanu, velja za najbogatejšega Srba, pod palcem naj bi imel več kot Miroslav Mišković, eden največjih srbskih tajkunov, v Sloveniji znan kot lastnik družbe Delta Holding, ki se je omenjal tudi kot morebitni kupec Mercatorja, v Ljubljani pa je nedavno postavil luksuzni hotel Intercontinental, na otvoritvi katerega pa ga ni bilo, saj mu sodišče ni dovolilo zapustiti Srbije. Ko so se pojavile informacije o težavah Kostićeve AIK banke, zaradi katerih je zastal postopek prevzema Gorenjske banke pri nas, so ga nekateri že želeli primerjati z Ivico Todorićem. Čeprav med tistimi, ki ga poznajo, velja, da je od propadlega Hrvata bolj inteligenten in da se ne obkroža s samimi kimavci, torej da zna bolje od Todorića izbirati ljudi, s katerimi sodeluje.

Pri nas si je izbraliz Ilirike, bančnicoiz uprave nekdanje Probanke,iz propadlega Ram Investa, ki si ga je javnost morda najbolj zapomnila po aferi oddaje nepremičnine nacionalnega preiskovalnega urada, najel pa je tudi storitve, nekdanjega šefa agencije za varstvo konkurence, zdaj pa odvetnika.