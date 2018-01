Poleg NLB letos tudi privatizacija Telekoma?

Novo leto na Ljubljanski borzi se je začelo obetavno. SBITOP je v petek spet skočil čez 800 točk, med najzanimivejšimi delnicami so bile Krka, Zavarovalnica Triglav, Cinkarna Celje in Telekom.

Zavezo, ki jo je že leta 2013 dala evropski komisiji še takratna vlada Alenke Bratušek, ob nastopu vlade Mira Cerarja dve leti pozneje pa so jo še dodatno potrdili, so očitno v Bruslju spet potegnili na dan. Cincanje politike ob (ne)prodaji NLB tako očitno že kaže posledice, ki bi leta 2018 lahko vodile k novemu privatizacijskemu procesu k temu zavezanih družb. Iz privatizacijskega seznama 15 podjetij ostajajo neprodane prav borzne družbe Telekom, Cinkarna Celje in Unior.