Polprevodniki ostajajo privlačni

Eden izmed ETF skladov, ki znajo biti zanimivi v letošnjem letu, je ETF, ki sledi indeksu S&P Semiconductor Select Industry indeks. Ta trguje pod trgovalno kratico XSD in ponuja investicijsko izpostavljenost podjetjem v sektorjih, ki proizvajajo in dobavljajo trg s polprevodniki, ki so ključni del sodobnega računalništva. ETF skladi se od vzajemnih skladov razlikujejo predvsem po tem, da imajo nižje stroški upravljanja in zato tudi nižje provizije.

Polprevodniški čipi delujejo kot možgani številnim napravam, na katere se zanašamo danes, vključno s pametnimi telefoni, kalkulatorji, računalniki in še veliko več. Ker se tehnologija še naprej izboljšuje in širi, bodo ti čipi vedno potrebni za pomoč pri novih napravah.