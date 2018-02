Poslanci preložili obravnavo zakona o bančnih izbrisih

Ljubljana – Čeprav se s sprejetjem zakona o sodnem varstvu razlaščenih bančnih vlagateljev zamuja že več kot leto dni, je odbor za finance in monetarno politiko soglasno preložil za danes predvideno obravnavo tega zakona. Za to so se odločili, ker je treba zakon, ki ga je pradlagala vlada, zaradi številnih pripomb dopolniti, vendar strankam do zdaj ni uspelo pripraviti amandmajev.

Kot je znano, gre za zakon, ki naj bi odpravil ugotovljene neustavnosti v zakonu o bančništvu, a večina deležnikov ugotavlja, da omenjeni predlog tega ne odpravlja. Največ pripomb leti na omejen dostop do dokumentov in podatkov, ki so bili podlaga za razlastitev.