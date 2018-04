Posledice sirske krize, ki lahko udarijo Slovenijo

Zaostritev v »zalivu« je prinesla nekoliko močnejši evro, podražitev nafte in, presenetljivo, padec vrednosti rublja. To pa lahko zmanjša naročila iz Nemčije, podraži gorivo in povzroči težave izvoznikom v Rusijo.Opazen upad vrednosti rublja bi lahko močno okrnil dobičke tistih slovenskih družb, ki so močno odvisne od največje države na svetu. Med njimi sta tudi Krka in Gorenje.

Izvoz v Rusijo je lani znašal 839 milijonov evrov, kar to državo uvršča na sedmo mesto med izvoznimi partnerji Slovenije. A za razliko od drugih večjih trgovinskih partneric Slovenije, slovenska podjetja v Rusijo izvažajo predvsem končne izdelke, ki prinašajo tudi večjo dodano vrednost.

Vrednost rublja je po zaostritvi razmer v Siriji zdrsnila za več kot desetino in upadla najniže po marcu 2016. Padec vrednosti rublja je delno presenetljiv, saj se njegova vrednost praviloma giblje vzporedno s ceno nafte, ki pa se draži.