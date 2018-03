Preiskanih poslov le za destino bančne luknje

Ljubljana – Parlamentarna preiskovalna komisija za ugotavljanje zlorab v slovenskih bankah bo danes obravnavala osnutek končnega poročila. V njem bo predstavila primere slabe bančne prakse. To ugotavljajo tudi policisti in tožilci, a zaradi obilice kazenskih ovadb je pravnomočnih sodb malo.



Predsednik komisije Anže Logar pred zaključno obravnavo osnutka končnega poročila, ki ga bo na izredni seji predvidoma obravnaval tudi državni zbor, o njem ni hotel govoriti. Konec lanskega leta je v intervjuju za Delo dejal, da bodo v poročilu zbrane ugotovitve iz dosedanjih dveh vmesnih poročil: »Tam bodo navedeni tudi konkretni primeri slabe bančne prakse. Prikazan bo sistem odločanja v bankah, ki je bil pretirano meritoren in večkrat podrejen zasebnim interesom. NLB in NKBM sta še posebno izstopali po zelo slabi praksi.«



Preiskovalna komisija se je najprej osredotočila na dogajanja v likvidiranih Factor banki in Probanki, ki sta ustvarili manjši del bančne luknje. V teh je ugotovila slabe bančne prakse, saj so banke poslovale s pomanjkljivim sistemom notranjega nadzora, ob nastopu krize pa niso pravočasno pristopile k upravljanju slabih terjatev. Za slabe bančne prakse je delno odgovoren tudi regulator Banka Slovenije, so ugotovili v vmesnem poročilu.



Nato so začeli preiskavo vzrokov za bančno luknjo v največjih bankah NLB, NKBM in Abanki.