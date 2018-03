Prihajata marec in april, ki sta tradicionalno dobra za borzo

Po več kot 400 trgovalnih dneh brez petodstotnega negativnega popravka se je v začetku februarja z bliskovito 10-odstotno korekcijo končala 15-mesečna pravljična rast svetovnih delniških trgov. Na borzah se je odvijalo nekaj podobnega kot pri nas z vremenom, ko je nepričakovano pritisnil polarni mraz in nas šokiral z nenavadno nizkimi temperaturami.

V februarju so se povprečna nihanja na delniških trgih več kot podvojila, v kar 12 od skupaj 19 trgovalnih dneh so bili premiki ameriških delnic večji od enega odstotka, kar je več kot v celotnem letu 2017. Ameriške delnice so na primer lani v 251 trgovalnih dneh samo osemkrat pridobile ali izgubile več kot en odstotek dnevno.