Prosti pad v kriptosvetu

Ljubljana – Zadnji teden so kriptovalute na borzah obarvane rdeče. Kljub ugibanjem, da bo nov pritok denarja kot posledica dobičkov na borzah v ZDA spremenil ta trend, se to še ne dogaja.

Cena bitcoina je padla pod 10.000 dolarjev, kar je prvič po decembru 2017. Tudi ostale kriptovalute sledijo negativnemu trendu, ki je posledica odločitve kitajskih oblasti, da onemogočijo dostop do menjalnic za trgovanje s kriptovalutami. O podobni odločitvi spet razmišljajo tudi v Južni Koreji. Ko je pred časom prišla v javnost informacija o takšnih namerah, so vrednosti kriptožetonov padle, vendar se je čez čas trend obrnil.



Številne lastnike kriptovalute bitconnect (BCC) pa je presenetilo obvestilo na njihovi spletni strani, da zapirajo svojo spletno platformo. Podjetje, ki stoji za kriptovaluto bitconnect se je za potezo odločilo na podlagi opozoril regulatorjev v Teksasu in Severni Karolini. Že pred tem pa so se v javnosti dolgo časa pojavljale informacije, da gre v njihovem primeru za Ponzijevo shemo, kar je za Techcrunch izjavil tudi Vitalik Buterin, ki stoji za projektom Ethereum.



Bitconnect je pritegnil veliko število vlagateljev in na vrhuncu je bila njihova tržna kapitalizacija prek 2,5 milijarde dolarjev, njihova kriptovaluta pa je imela vrednost prek 435 dolarjev. Današnje stanje je precej drugačno. Njihova tržna kapitalizacija je včeraj popoldne padla na 35 milijonov dolarjev, vrednost žetona pa na 5,7 dolarja.



Lastniki podjetja so svoje stranke obvestili, da platformo za posojila zapirajo takoj. Na njihovi platformi so lahko uporabniki posojali kriptokovance v zameno za donose.



Lastniki kriptokovancev svoje razočaranje in jezo delijo tudi na družbenih omrežjih. Veliko uporabnikov si je zaradi obljubljenih visokih donosov sposodilo denar in zdaj imajo kriptožetone, katerih vrednost gre proti ničli. Zgodbe, ki jih je moč zaslediti na spletu, so podobne tistim pred leti, ko so propadle številne delnice in so šli prihranki v nič.