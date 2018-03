Prvi dohodninski svežnji že na pošti

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Finančna uprava RS (Furs) je danes v prvem svežnju odposlala 959.789 informativnih izračunov dohodnine za lani. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v prvih dneh aprila, Furs pa vsem priporoča, naj jih natančno pregledajo. Naslednji sveženj bodo odposlali 31. maja, so sporočili iz Fursa.

Rok za ugovor na danes odposlane informativne izračune dohodnine se izteče 30. aprila. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 30. maj, preplačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na bančne račune 28. maja.

»Zavezanci naj informativne izračune natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj te podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca,« svetujejo na Fursu.

Če podatki v informativnem izračunu niso pravilni, so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost ugotovljena nepravilno, morajo najpozneje do 30. aprila podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, jim ni treba storiti ničesar, saj bo po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

Na Fursu so izpostavili še, da zavezancem ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku ne presega enega evra.

Povprečni znesek doplačila 152 evrov

V prihodnjih dneh bo tako informativne izračune prejelo omenjenih 959.789 zavezancev, od tega 29,6 odstotka z doplačili, 27 odstotkov z vračili, preostalih 43,4 odstotka pa brez vračila ali doplačila dohodnine. Vsi skupaj bodo morali doplačati 43,2 milijona evrov, vrnili pa jim bodo skupaj 62,7 milijona evrov. Povprečni znesek doplačila je 152 evrov, povprečni znesek vračila pa 242 evrov.

Informativni izračuni bodo izdani rezidentom Slovenije, ki so zavezanci za vložitev dohodninskih napovedi. Tako kot pretekla leta so prvem svežnju predvsem tisti zavezanci, ki niso uveljavljali vzdrževanih družinskih članov, niso dosegali dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskih dohodkov.

Tudi tokrat lahko zavezanci na iTočki preverijo, ali so zanje že izdali informativni izračun dohodnine. Dostopna je na Fursovi spletni strani www.fu.gov.si. Na vprašanje bo odgovorila, če ji zavezanec sporoči davčno številko.

Od predlani informativni izračun dohodnine pošiljajo vsem davčnim zavezancem z dohodki, ki se vštevajo v letno odmero dohodnine, in to ne glede na znesek. Informativni izračun so tako leta 2016 prvič prejeli tudi upokojenci in študenti, tako pa bo tudi letos.

Ta novost zavezancem, ki jim je bila med letom odtegnjena akontacija dohodnine, a zaradi nižjih bruto dohodkov od zneska splošne oz. posebne osebne olajšave doslej informativnega izračuna niso prejemali, omogoča, da jim ni treba vlagati napovedi za odmero dohodnine, da bi dosegli vračilo preveč plačanega davka.