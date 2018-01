Rast, ki ima še veliko prostora

Slovenski borzni indeks SBITOP je v prvih treh tednih novega leta zabeležil donos v višini 3,08 odstotka. Med delnicami, ki spadajo v kompozicijo indeksa, so v tem času največ pridobile delnice pozavarovalnice Save Re, in sicer 10,13 odstotka.

Prejšnji četrtek so delnice SaveRe trgovalni dan končale pri 17,40 evra, kar je visokim rastem v zadnjem času navkljub še vedno pod knjigovodsko ceno pozavarovalnice. Ta je na koncu lanskega tretjega četrtletja znašala 19,83 evra. Savi Re so po donosu v prvih treh tednih novega leta sledile še Intereuropa (8,95 odstotka), Unior Zreče (7,59 odstotka), Zavarovalnica Triglav (6,92 odstotka) in Telekom Slovenije (6,66 odstotka). Ob očitno pozitivnem sentimentu na slovenskem trgu lahko še omenimo, da so poleg Save Re tudi delnice Zavarovalnice Triglav trenutno pod knjigovodsko vrednostjo, ki znaša 32,31 evra, medtem ko je tržna cena delnice Triglava prejšnji četrtek znašala 30,90 evra.