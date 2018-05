Razlika se še ni upehala

Opazovalci obvezniških trgov se znova in znova sprašujejo, do kod lahko še gre razkorak v donosnosti med nemškimi in ameriškimi obveznicami. Prejšnji teden smo dosegli nov rekord te razlike pri desetletnih obveznicah, in kot kaže, razmere očitno še niso dozorele, da bi se ta trend ustavil ali obrnil.

Obveznice perifernih držav, kot so Italija, Španija in Portugalska, še vedno uživajo podporo vlagateljev, kar je še najbolj razvidno ob povpraševanju po novih izdajah in nižanju njihovega kreditnega pribitka. Izboljšana makroekonomska slika je pripomogla k zvišanju njihove kreditne sposobnosti. Še najmanj napredka je bila deležna Italija, vendar pretežno zaradi politične negotovosti.