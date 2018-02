Razmeroma odporen na popravke v svetu

Na svetovno korekcijo v prvi polovici februarja tudi domači trg ni bil imun, v povprečju ga je znižala za nekaj več kot 2,6 odstotka, z največjo štiri odstotno vmesno razliko. Slovenski trg jo je odnesel bolje kot velika večina evropskih in je tako od novega leta pridobil 0,86 odstotka. Pomembno je tudi, da je slovenski borzni trg neprimerno bolj nelikviden, kar pa je sicer iz trgovalnega vidika lahko slabost, tokrat pa se je izkazalo za prednost.

Med korekcijo so izmed delnic uvrščenih v indeks SBITOP največ izgubile delnice Cinkarne Celje, in sicer dobrih 5 odstotkov. Delnice Cinkarne Celje so od začetka septembra pa do začetka februarja (do začetka korekcije) na podlagi izjemno dobrih poslovnih rezultatov pridobile 32 odstotkov.