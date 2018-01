Regulatorji ne marajo »neurejenih« kriptovalut

Po Kitajski in Južni Koreji tudi iz Evropske unije, Združenih držav Amerike in Indije prihaja vse več znakov o krepitvi »volje« držav, da začno s predpisi urejati področje kriptovalut. Vzroki so zaščita vlagateljev (oziroma strah pred nenadzorovanim pokom balona) in tudi ohranitev avtoritete države kot izdajatelja denarja in pobiralca davčnih prihodkov.

Davčna uprava Indije je več tisoč ljudem poslala opozorila, da morajo prijaviti dohodke iz trgovanja s kriptovalutami, saj ga bodo obdavčili po enakih načelih, kot to velja za druge naložbe, kjer nastajajo kapitalski dobički.

Študija, ki je zajela obdobje zadnjih 17 mesecev, je pokazala, da je bilo s kriptovalutami v Indiji opravljenih za 3,5 milijarde dolarjev transakcij. »Kriptovročici« se je v zadnjem času v tej državi vsak mesec pridružilo dodatnih 200.000 vlagateljev, v njej pa sodelujejo tako mladi tehnološki navdušenci kot ljudje iz »klasičnih« dejavnosti - nepremičninski posredniki, trgovci z zlatom in draguljarji.