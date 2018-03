Robert Senica naj bi zapustil upravo NKBM, a ostal v banki

Ljubljana – Nadzorni svet NKBM bo danes razpravljal o poslovanju v lanskem letu in morda tudi o kadrovskih vprašanjih. Lahko se zgodi, da bo namestnik predsednika uprave Robert Senica sporazumno končal svoj mandat in morda postal svetovalec NKBM in njenega lastnika Apolla, smo izvedeli neuradno.



Nadzorni svet mariborske banke bo danes na dnevnem redu imel med drugim poslovanje banke v lanskem letu, letno poročilo za lani in sklic skupščine. Pričakovati je, da je banka lani poslovala z dobičkom, h kateremu je tako kot v celotnem slovenskem bančnem sistemu prispevalo tudi sproščanje slabitev in rezervacij.



Nadzorniki bodo morda obravnavali tudi rekonstrukcijo uprave, ki jo vodi John Denhof. S položaja bi se po naših neuradnih informacijah lahko poslovil namestnik predsednika uprave Robert Senica, pristojen za poslovanje z gospodarskimi družbami. Prvi nadzornik Andrej Fatur včeraj za komentarje ni bil dosegljiv.