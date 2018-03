Romunija postaja največje gospodarstvo na Balkanu

Svetovni trg: rast gospodarstva spodbuja prihod vlagateljev in konsolidacijo podjetij.

Romunija ima kot država v razvoju velik potencial za rast v primerjavi z zahodnimi državami, vendar nosi razmeroma večje politično in makroekonomsko tveganje. Dolgoletna politična nestabilnost, visoka inflacija ter nezadostna infrastruktura so slabosti, ki potencialne vlagatelje odvračajo v državo.

Kljub pomanjkljivostim je v zadnjih štirih letih Romunija pridobila veliko prednost pred bližnjimi državami, kot so Ukrajina, Grčija ter Turčija z boljšo geopolitično stabilnostjo, dobrimi odnosi z Evropsko unijo ter vzdržno rastjo BDP, ki so ustvarili ugodne pogoje in zaupanje vlagateljev.