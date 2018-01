Royal Caribbean Cruises: križarjenja so vse bolj popularna

Velike in moderne križarke avanturističnim dopustnikom omogočajo, da se vsak dan zbudijo na obali drugega mesta, v raziskovanje katerega se lahko podajo čez dan. Gostom, ki so malo manj navdušeni nad odkrivanjem novih dežel, je na križarkah na voljo raznovrstna kulinarična ponudba ter sprostitev v obliki igralnic, kinodvoran in barov. Športnih dejavnosti željnim potnikom so na voljo številne športne dvorane in fitnesi, dobro poskrbljeno pa je tudi za najmlajše potnike, ki so deležni številnih vodnih aktivnosti.

Prednosti dopustovanja na križarkah zagotavljajo dolgoročno povečanje števila potnikov, saj je trg križarjenj še v razvoju. Ker povečevanje kapacitet le težko sledi povečevanju povpraševanja po križarjenjih, podjetja vsaj na srednjeročno ne pričakujejo pritiskov na cene, medtem ko je vstop novih podjetij v panogo omejen zaradi potrebnih vlaganj v gradnjo flote in prisotnih ekonomij obsega.