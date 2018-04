Sankcije dodatno pocenile že tako najcenejši delniški trg

Ruske delnice so že nekaj let manj priljubljene in nižje vrednotene v primerjavi z delnicami ostalih trgov v razvoju. Po kazalniku CAPE, ki kaže razmerje med ceno delnice in dobičkom na delnico na podlagi povprečja dobičkov preteklih desetih let, so ruske delnice ene najcenejših na svetu. Ruske delnice so ovrednotene le po 9,95-kratniku dobičkov primerjalnega obdobja, kar je skoraj polovico manj kot znaša večkratnik indeksa trgov v razvoju MSCI Emerging markets s 17,89. Za primerjavo - CAPE japonskih delnic znaša 32,96.

Trgi v razvoju so običajno obravnavani kot bolj tvegani, zato so nižje ovrednoteni v primerjavi z razvitimi trgi. Vlagatelji v Rusijo pa tam vidijo še višje politično tveganje v primerjavi z ostalimi razvijajočimi se državami ter večjo nestabilnost.