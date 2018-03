Sankcije proti Rusiji bi lahko udarile po izvoznikih

Ljubljana – Izgon ruskih diplomatov in zaostrovanje odnosov med Zahodom in Rusijo je ob napovedanem Trumpovem protekcionizmu in grožnji trgovinske vojne s Kitajsko in drugimi deli sveta novo tveganje za svetovno ekonomijo. Kaj preostane Sloveniji?



Velike države, predvsem velesile, kot so ZDA, Kitajska, v političnem in vojaškem pogledu tudi Rusija, diktirajo razmere vsem drugim, tudi Uniji, ki ne nastopa enotno, s skupno zunanjo politiko. In Slovenija je kot majhna in odprta ekonomija zelo odvisna od zunanjih dogajanj, tveganj in motenj.



Ruske sankcije bi udarile po generikih



Kar zadeva ukrepe proti Rusiji, je del članic Unije izgnal ruske diplomate, del pa ne, med te sodi tudi Slovenija. Kakšen bi lahko bil ruski protiudarec?

»Menim, da Rusija ne bo sprožila sankcij proti celotni EU, pač pa proti posameznim članicam, pač po načelu zob za zob. Posebno nevarno bi bilo, če bi sledile tudi gospodarske sankcije. Če bi se zgodile, vemo, kje smo najbolj izpostavljeni: pri generičnih zdravilih. Kar 40 odstotkov našega celotnega izvoza v Rusijo ustvari naša generična industrija, potem so tu še Helios, Iskratel, Riko, Interevropa, ta podjetja so najbolj izpostavljena,« pomembnost menjave z Rusijo poudarja glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc.