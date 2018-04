SID banka lani s 14 milijoni čistega dobička

M. J.

Ljubljana - SID banka, ki jo vodi Sibil Svilan, je lani ustvarila 14 milijonov evrov čistega dobička, kar je 35 odstotkov manj kot v 2016, ko je bil izredno visok dobiček predvsem posledica enkratnih učinkov odprodaje slabih naložb, izhaja iz danes objavljenenega letnega poročila. Po drugi strani pa je banka kapitalsko trdna, saj je dosegla visoko, kar 36,8-odstotno kapitalsko ustreznost .

V okolju izredno nizkih obrestnih mer so bile čiste obresti nižje za 15 odstotkov in so znašale 20 milijonov evrov. Še bolj so v primerjavi z 2016 usahnili čisti neobrestni prihodki, saj so znašali le 2,6 milijona evrov (leta 2016 jih je bilo za dobrih 21 milijonov, v 2015 pa za skoraj deset milijonov evrov). Je pa banka lani, za razliko od preteklih let, lahko sprostila neto prihodke iz naslova oslabitev in rezervacij v višini 6,5 milijona evrov in s tem ustvarila skoraj pol čistega dobička.

SID banko je lani pregledala Banka Slovenije in po pregledu ni zahtevala nobenih ukrepov nadzora. Na drugi strani pa ji je bonitetna hiša gencija Standard & Poor's v juniju 2017 dvignila bonitetno oceno na A+ s stabilnim prihodnjim izgledom.