Skromen odziv na poziv za prijavo oddajanja nepremičnin turistom

Ba. Pa.

Ljubljana – Odziv na poziv finančne uprave (Furs) k napovedi dohodkov, doseženih z oddajanjem nepremičnin v turistični najem, ki so ga objavili v začetku decembra, je bil doslej skromen.

Teden dni pred iztekom roka se je za namen oddajanja nepremičnin v turistični najem »za nazaj« registriralo 43 zavezancev. Številka ni velika, vendar pričakujejo, da se jih bo večina registrirala (in samoprijavila dohodke) v zadnjem tednu pred iztekom roka. Tudi sicer namreč zavezanci svoje davčne obveznosti večinoma poravnavajo tik pred iztekom roka, so na Fursu pojasnili za STA.

V zadnjem mesecu in pol pa se je za ta namen »za naprej« registriralo 167 zavezancev, od tega 25 kot pravne osebe in 142 kot fizične osebe z dejavnostjo. Podrobnejši statistični podatki, vključno s podatki o samoprijavljenih dohodkih, bodo znani v začetku februarja.

Zavezanci, ki so v zadnjih letih oddajali nepremičnine v turistični najem (tudi prek spletnih portalov Booking, Airbnb itd.), imajo namreč še do konca januarja čas, da se registrirajo »za nazaj« in prijavijo prejete prihodke pri davčnem organu. »Le tako se lahko izognejo postopku o prekršku in globi po davčnih predpisih,« opozarjajo pri Frusu. Podrobnejši napotki so na voljo na Fursovi spletni strani.