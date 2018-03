Skupščina DBS v novi lastniški sestavi

Ljubljana – Delničarji Deželne banke Slovenije (DBS) naj bi na današnji skupščini odločali o rednih letnih temah, a bodo na dnevnem redu tudi nasprotni predlogi. KD Group in KD Kapital zahtevata pojasnila o prejemkih uprave in nadzornikov banke.



Današnja skupščina DBS bo prva potem, ko je Kapitalska zadruga del delnic prodala Skupini Prva in Prva osebna zavarovalnica, ki sta tako postali četrtinski lastnici.



Na dnevnem redu je tudi odločanje o delitvi bilančnega dobička. Medtem ko banka predlaga 0,2 evra bruto dividende na delnico, sta KD Group in KD Kapital predlagali 0,4 evra dividende.

Predlagatelja menita, da mora banka kot transparentna institucija v skladu z zakonom delničarje na skupščini seznaniti s temi prejemki, za vsakega člana uprave in nadzornega sveta posebej.

Poleg tega omenjena predlagatelja v nasprotnem predlogu zahtevata, da se v okviru poročila o lanskem poslovanju na skupščini poda tudi informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora v družbi in odvisnih družbah. Banko voditain. V nadzornem svetu pa poleg predsednikasedijo šein