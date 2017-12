Slovenija letos z 1,7-odstotno inflacijo

Letno inflacijo so najbolj zaznamovale višje cene hrane in naftnih derivatov.

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se v letošnjem letu zvišale za 1,7 odstotka. S tem je bila inflacija močno nad lansko, ki je bila pri 0,5 odstotka. Najbolj so se zvišale cene hrane in naftnih derivatov, je danes sporočil državni statistični urad.

Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,4-odstotna, potem ko je bilo povprečno letno gibanje cen v letu 2016 negativno; statistiki so takrat zabeležili 0,1-odstotno deflacijo.

V letošnjem letu so se cene blaga zvišale za 1,9 odstotka, storitev pa za 1,3 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za tri oz. 1,2 odstotka, cene trajnega blaga pa so se znižale za 1,5 odstotka.

Največ, po 0,5 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevali dražja hrana (za 3,1 odstotka) in naftni derivati. Cene tekočih goriv so bile višje za 13,4 odstotka, cene dizelskega goriva in bencina pa za 10,6 oz. 6,1 odstotka.

Med prehrambnimi izdelki so izstopale podražitve svežega sadja (za 12,4 odstotka) in mesa (za 6,5 odstotka). Tobak se je podražil za 4,8 odstotka in zvišal letno inflacijo za 0,2 odstotne točke.

V skupini hrana in brezalkoholne pijače so izstopale še podražitve masla (za 20,9 odstotka), oljčnega olja (za 8,5 odstotka) in drugih mlečnih izdelkov (za 5,8 odstotka).

Na drugi strani so skupno rast cen najbolj, za 0,2 odstotne točke, znižale nižje cene avtomobilov (za 2,7 odstotka).

Na mesečni ravni pa se cene decembra v povprečju niso spremenile. K mesečni rasti so po 0,1 odstotne točke prispevale višje cene mesa (za 1,6 odstotka) in pogonskih goriv. Dizelsko gorivo se je podražilo za 1,6 odstotka, bencin pa za 1,4 odstotka. Dodatne 0,1 odstotne točke so k mesečni inflaciji prispevale preostale decembrske podražitve.

Decembrski popusti pri prodaji obleke in obutve (cene so bile nižje za tri odstotke) pa so inflacijo znižali za 0,2 odstotne točke. Dodatne 0,1 odstotne točke je prispeval še cenejši nakup prevoznih sredstev (za 0,9 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 1,9-odstotna (lani 0,6-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,6-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta -0,2-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,1-odstotna.

Blago se je v letu dni podražilo za dva odstotka, storitve pa za 1,7 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 3,3 oz. 0,4 odstotka, cene trajnega blaga pa so se znižale za dva odstotka.