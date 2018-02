Slovenska gospodarska rast lani petodstotna

N. G., M. J.

Ljubljana – Slovenski BDP je lani zrasel za pet odstotkov, je danes prvo oceno gospodarske rasti objavil državni statistični urad. S tem je presegel povprečno rast v območju z evrom in Evropski uniji, ki je po prvih ocenah evropskega statističnega uradai 2,5-odstotna.

Lanski BDP je po prvi oceni 43,3 milijarde evrov.



Gospodarska rast v zadnjem četrtletju lanskega leta je znašala šest odstotkov BDP.

Zunanje povpraševanje je bilo tako kot v letu 2016 glavni dejavnik gospodarske rasti; izvoz se je povečal za 10,6 odstotka. Čedalje pomembnejše je domače povpraševanje; povečalo se je za štiri odstotke. Zasebno trošenje se je okrepilo za 3,2 odstotka.

Skupna zaposlenost je v letu 2017 znašala 986.000 oseb, kar je največ po letu 2008; glede na leto 2016 se je povečala za 2,8 odstotka ali za 27.000 oseb, je objavil statistični urad.

V zadnjem četrtletju najhitrejša rast



V zadnjem četrtletju lanskega leta je bila medletna rast BDP najmočnejša v lanskem letu. Izvoz se je povečal za 12,3 odstotka, uvoz pa za 11,1 odstotka.



Domače trošenje se je v zadnjem četrtletju lanskega leta povečalo za 4,5 odstotka. Visoko rast so na uradu zaznali v obeh komponentah domačega trošenja, tako v končni potrošnji kot tudi v bruto investicijah. Končna potrošnja se je povečala za 3,8 odstotka, bruto investicije pa za 7,7 odstotka. Najpomembnejša komponenta končne potrošnje so izdatki gospodinjstev; ti so se povečali za 3,3 odstotka.



V zadnjem četrtletju 2017 so se občutno povečale bruto investicije v osnovna sredstva; te so se skupaj povečale za 11,9 odstotka. K skupni rasti so pozitivno prispevale investicije v gradbene objekte ter investicije v stroje in opremo.