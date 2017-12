Slovenski turizem že do novembra presegel lansko rekordno leto

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Turistični delavci so od začetka letošnjega leta do konca novembra našteli več kot 4,4 milijona turističnih prihodov in več kot 11,3 milijona turističnih prenočitev. To je 14 odstotkov več turističnih prihodov in 11 odstotkov več prenočitev turistov kot v istem obdobju lani. Po prenočitvah je bilo s tem že preseženo rekordno lansko leto.

Tuji turisti so v Sloveniji v prvih 11 mesecih leta ustvarili skoraj 7,7 milijona vseh turističnih prenočitev, kar je za 15 odstotkov več kot v istem obdobju lani, in več kot 3,2 milijona prihodov, kar pomeni 17-odstotno rast.

Domači turisti pa so ustvarili več kot 3,6 milijona prenočitev ali štiri odstotke več kot v istem obdobju lani in več kot 1,2 milijona prihodov ali šest odstotkov več, je sporočil državni statistični urad.

Novembra so v turističnih nastanitvenih objektih našteli več kot 240.000 prihodov turistov ali za 10 odstotkov več kot novembra 2016 in skoraj 579.000 prenočitev ali za osem odstotkov več. Rast je bila skoraj v celoti posledica večjega števila tujih turistov; ti so namreč število prihodov povečali za 15 odstotkov na več kot 152.000, prenočitev pa za 16 odstotkov na več kot 336.000. Prihodov domačih turistov je bilo medtem za odstotek več, število njihovih prenočitev pa je stagniralo.

Ključni tuji trgi slovenskega turizma so bili Avstrija (19 odstotkov vseh nočitev tujih turistov), Italija (18 odstotkov), Nemčija (osem odstotkov) in Hrvaška (sedem odstotkov). Turisti iz Nemčije so število prenočitev povečali za petino, iz Italije le malenkost manj, in sicer za 19 odstotkov. Hrvaški turisti so ustvarili 18, srbski pa 12 odstotkov več prenočitev kot novembra lani.

Med nastanitvenimi objekti so prednjačili hoteli, v katerih je bilo v 11. mesecu ustvarjenih 77 odstotkov vseh prenočitev turistov. V apartmajskih in počitniških naseljih jih je bilo pet odstotkov, v kampih štirje odstotki, enako v delavskih počitniških domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počitniških domovih. V zasebnih sobah, apartmajih, hišah ter v mladinskih hotelih pa so zabeležili po tri odstotke nočitev.

Po tipih občin so največ prenočitev turistov v novembru našteli v zdraviliških občinah (40 odstotkov), nato v obmorskih občinah (16 odstotkov), v občini Ljubljana (14 odstotkov) in v gorskih občinah (12 odstotkov).

Število prenočitev v zdraviliških občinah je glede na november lani skoraj stagniralo. V vseh preostalih tipih turističnih občin pa se je povečalo: v gorskih občinah za 22 odstotkov, v občini Ljubljana za 15 odstotkov in v obmorskih občinah za 10 odstotkov.