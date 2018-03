Sod nafte spet raste proti 70 dolarjem

Cene nafte vztrajajo na vrhovih, kjer so bile nazadnje leta 2015. Nepričakovan padec naftnih zalog v preteklem tednu in zvišanje obrestne mere ameriške centralne banke (Fed) je nafto podražil za skoraj deset odstotkov. Sod brenta je v petek vztrajal pri 69 dolarjih, ameriški WTI pa je kotiral štiri dolarje niže.

Fed je zvišal ključno obrestno mero, čeprav je inflacija še vedno nizka. Zvišanje za četrtino odstotne točke obresti še vedno ohranja na nizki ravni med 1,5 in 1,75 odstotka. To je že četrto zvišanje z najnižjih ravni in kaže zaupanje v trdno gospodarsko rast.