Sparkasse leasing S in Aleasing se bosta združila

N. G.

Banka Sparkasse je končala nakup družbe Aleasing, hčerinske družbe Abanke, saj je za nakup pridobila vsa potrebna dovoljenja. Banki sta sicer kupo-prodajno pogodbo podpisali julija lani.



Aleasing z aprilom postaja del Skupine Sparkasse, v katerem so poleg banke še Sparkasse leasing S in S Factoring. »Skupina je tako svojo ponudbo dopolnila z lizingom vozil tudi za fizične osebe. Strankam Skupine Sparkasse bo s tem omogočeno sodelovanje na širšem finančnem področju, saj bodo bančne storitve, faktoring in lizing lahko uredile na enem mestu,« so sporočili z banke Sparkasse.

Sparkasse leasing S in Aleasing se bosta predvidoma v zadnjem četrtletju tega leta združili in nato bosta na trgu nastopali pod skupno blagovno znamko Sparkasse.



»Družba Aleasing ima po oddelitvi slabih naložb in nepremičnin iz portfelja zelo dobro bazo strank in ustrezno pozicijo na trgu lizinga vozil fizičnim osebam. To je področje, ki ga Sparkasse leasing doslej ni imel v svoji ponudbi, po drugi strani pa je imel Aleasing manj ponudbe komercialnih vozil in opreme, je dejal direktor družbe Sparkasse leasing S Boštjan Butolen.

Predsednik nadzornega sveta družbe Aleasing bo Andrej Plos, sicer predsednik uprave Sparkasse, člana pa Thomas Jurkowitsch in Daniel Kozel. Poslovodstvo družbe Aleasinga bo ostalo nespremenjeno, pridružil pa se mu bo Boštjan Butolen.

Banka Sparkasse je lani ustvarila 9,2 milijona evrov čistega dobička, operativni izid banke pred oslabitvami, rezervacijami in davki je znašal 9,8 milijona evrov in je bil za 7,9 odstotka višji kot leto prej. Donos na kapital po obdavčitvi je bil konec leta osemodstotni. Skupina Sparkasse pa je ustvarila 9,8 milijona čistega dobička, so še povedali v banki.