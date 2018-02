Prebujena volatilnost spominja na leto 2015

Potem ko se je še do konca januarja govorilo o več kot eno leto trajajoči zgodovinsko nizki volatilnosti na trgih, se je le-ta prebudila z vso močjo. Ameriški indeks VIX, ki meri pričakovanja o bližnji volatilnosti tečajev, se je od novembra 2016 večinoma gibal na ravni med 9 in 15. Vse do prejšnje srede, ko se je bliskovito zvišala do vrednosti 50. Nazadnje je bil na teh ravneh avgusta 2015, ko je bil na trgu prisoten strah zaradi ohlajanja Kitajske, predvsem pa bojazen, da bo ameriška centralna banka (Fed) na hitro zvišala obrestne mere.



In prav to zadnje je bilo tudi tokrat vzrok za silovit obrat na trgih. Po objavi podatka, da je rast plač, ki pomeni najpomembnejši vpliv na raven inflacije, v ZDA na letni ravni znašala 2,9 odstotka, so se obudili strahovi, da bo morala Fed hitreje zvišati obrestne mere, če bo hotela imeti inflacijo pod nadzorom.

Rekordni odlivi iz delniških skladov

Višje obrestne mere pa po drugi strani pomenijo, da delnice niso več tako zelo zanimive, kot so bile do zdaj. Čeprav bi ob izločitvi izrednih dejavnikov pri rasti plač prišli v pričakovane okvire, to ni pomagalo pomiriti trgov, saj se je sprožil val prodaj. Pri tem ni nezanemarljivo, da so bili prilivi v delniške sklade še januarja rekordni. Številni investitorji, ki so investirali z vzvodom, računajoč, da bodo tako obrestne mere kot volatilnost za vedno nizke, so zdaj pripomogli k velikim padcem. Ni čudno, da smo bili v prvem tednu februarja priča tokrat rekordnim odlivom iz delniških skladov.

Ameriški indeks S & P 500 si je sredi tedna, po močnih ponedeljkovih padcih, sicer nekoliko opomogel, vendar je že v četrtek spet padel za kar 3,75 odstotka. Skupni padec tega indeksa, od vrha, doseženega januarja, je znašal več kot deset odstotkov, kar pomeni, da je ta indeks že v tako imenovani fazi korekcije. Le nekoliko manj so izgubile evropske delnice, kjer je indeks Eurostoxx 50 izgubil 8,7 odstotka, japonski indeks Nikkei 225 pa kar 12,6 odstotka, vse merjeno od najvišjih januarskih vrednosti. Ker so bile rasti tečajev januarja zelo visoke, znašajo skupne letošnje izgube v lokalnih valutah večinoma le malo več kot tri odstotke.

Indeks strahu



Ob pozornem spremljanju dogajanja je bil trenutni popravek na trgih zelo podoben tistemu iz avgusta 2015, saj so po eni strani tečaji izgubili zelo podobne vrednosti, po drugi strani pa se je indeks strahu VIX zvišal na podobne ravni. Zgodovinsko gledano se desetodstotni padci tečajev na trgih povprečno zgodijo enkrat na leto, petodstotni padci kar trikrat na leto, več kot dvajsetodstotni padci pa na le tri leta. Če bi se situacija iz leta 2015 ponovila, bomo že na pomlad tam, kjer smo bili januarja. Rast dobičkov podjetij že govori temu v prid.