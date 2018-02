Svojo vizijo izpolnjuje z drznimi poslovnimi potezami

Za začetek razrešimo dilemo. Softbank ni banka, četudi bi lahko tako sklepali. To je japonsko telekomunikacijo podjetje, ki z drznimi poslovnimi odločitvami uresničuje vizijo direktorja in ustanovitelja Masayoshi Sona. Njegova vizija je ustvariti ključnega globalnega ponudnika mobilnega interneta in prek aplikacij ljudem obogatiti življenje. Softbank je bilo prvo TK podjetje na Japonskem, ki je uporabnikom omogočilo nakup iPhonov. Zelo zgodaj je investiralo v Alibabo (20 milijonov dolarjev, kar je danes več kot 100 milijard dolarjev).

Naložbe v zagonska podjetja



Na temeljih predvidljivega in stabilnega denarnega toka iz domačega telekomunikacijskega posla je družba že pred leti investirala manjše, a pomembne deleže v številna zagonska podjetja. Konec leta 2016 je Softbank s podobnim namenom ustanovil tudi sklad zasebnega kapitala Softbank Vision Fund. Za cilj so si zadali zbrati 100 milijard dolarjev. Skoraj v celoti so ga uresničili. Investitorji v sklad so poleg Softbank med drugimi tudi Mubadala (državni sklad Abu Dabija), Apple, Investicijski sklad Savdske Arabije in Qualcomm.

Med večjimi naložbami sklada je britanski proizvajalec procesorjev ARM Holdings (prva naložba sklada – 8 milijard dolarjev). Zanimiv je tudi v januarju pridobljen delež v »taksi« družbi Uber (9 milijard dolarjev).Avgusta lani je sklad za 1,5 milijarde dolarjev kupil delež v podjetju Flipkart, indijsko internetno prodajalno, ki v teh dneh dviga veliko prahu. Podjetje je po mnenju globalnih trgovinskih gigantov ena redkih vstopnic na milijardni indijski trg. Delničarji v Flipkart so poleg Softbank še Ebay, Tencent. Po poročanju medijev se za petinski delež zanima ameriški trgovski velikan Wal Mart.

Sprint, edini madež na poslovni poti



Kmalu po izvolitvi ameriškega predsednika Trumpa se je z njim sestal Masayoshi Son in obljubil, da bo podjetje Softbank v ameriški tehnološki sektor investiralo 50 milijard dolarjev. Ciniki bi lahko pripomnili, da je dober del obljube že leta 2012 Son izpolnil. Takrat je namreč Softbank za 20 milijard dolarjev kupil 70 odstotni delež v ameriškem telekomu Sprint. Za nakup se je Softbank zadolžil in pričakoval, da mu bo s sinergijami in prestrukturiranjem poslovanja uspelo dolg hitro zmanjšati. Konec leta 2011 je neto dolg znašal približno 15 milijard evrov, čez 3 leta se je povečal na 50 milijard (danes približno 100 milijard evrov).



Uspeh pri prestrukturiranju Sprinta je (do danes) izostal in po mnenju analitikov je to en večjih madežev pri uresničevanju vizije podjetja in najverjetneje glavni razlog za ugodno vrednotenje delnic na japonski borzi. Tržna kapitalizacija Softbank namreč znaša le približno polovico vrednosti naložb. Vendar pri kreiranju vrednost gospod Son tudi v teh dneh ne počiva. Mediji so pred kratkim poročali, da Softbank namerava še v tem letu izvesti prvo javno prodajo delnic japonskega telekomunikacijskega segmenta.

Zanimanje za zavarovalništvo



Družba naj bi se zanimala tudi za nakup tretjine pozavarovalnice Swiss Re. S tem naj bi posnemal Warrena Buffeta, ki je okoli zavarovalnice zgradil pomemben del svojega premoženja. Ali bo gospod Son v svojem vizionarstvu uspešen, bodo sodile prihodnje generacije, v primeru krize morda tudi bankirji in lastniki obveznic. Vsekakor pa lahko s spremljanjem potez njegovega sklada tveganega kapitala vidimo, kako o naši prihodnosti razmišljajo eni najvplivnejših ljudi na svetu.