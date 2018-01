T-2 bo z marcem podražil svoj storitve

Stroški programskih pravic so se povečali do te mere, da ne morejo prevzeti celotnega bremena stroškov nase, pravijo.

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Potem ko sta Telekom Slovenije in A 1 zvišala cene paketov s televizijo decembra lani in Telemach februarja letos, so se zdaj za podražitve odločili tudi pri T-2. Stroški programskih pravic so se povečali do te mere, da ne morejo prevzeti celotnega bremena stroškov nase, so danes sporočili iz družbe.

Spremembe pogojev na trgu distribucije TV programov v Sloveniji v lanskem letu in letos ob rasti indeksa cen življenjskih potrebščin so tudi v T-2 povzročile prilagoditve TV vsebin, so sporočili iz T-2. Kot so pojasnili, so nekateri izdajatelji najbolj gledanih televizijskih programov, med njimi POP TV, Kanal A, Kino, Oto, Brio, Planet TV in Sport Klub, napovedali znatno zvišanje cen svojih vsebin tudi v letošnjem letu.

S 1. marcem bo tako v T-2 začel veljati nov cenik programskih shem, ki vključujejo televizijo, in sicer bodo cene višje za enega do dva evra. Za en evro se bodo zvišale tudi cene tržnih paketov, ki ne vključujejo TV programskih shem.

Pri A1 Slovenija so cene mesečne naročnine za pakete A1 Kombo, ki vključujejo internet, televizijo in fiksno telefonijo, s 1. januarjem zvišali za dva do štiri evre. Isti dan so se paketi Top Trio, ki pri Telekomu Slovenije združujejo ponudbo interneta, televizije in telefonije, podražili za 2,04 do 5,04 evra. Telemach je svoje pakete Trojček s 1. februarjem podražil za enega do dva evra.

Hkrati so iz T-2 sporočili, da krepijo enega od bolj priljubljenih paketov, T4 Start, za najemnino dodatnih TV vmesnikov bo odslej veljala enotna cena, cenik na področju mednarodne telefonije oziroma klicev v tuja fiksna in mobilna omrežja pa bodo poenotili. Novo model vključuje pet območij oziroma t. i. cenovnih razredov, v katere so razvrščene posamezne države.

Cene mobilne telefonije ostajajo pri T-2 nespremenjene. So pa te cene v začetku leta zvišali pri Telekomu Slovenije in februarja pri Telemachu.