Trgovinski spor s Kitajsko utegne biti za ZDA trd oreh

Finančni trgi se v zadnjem času ukvarjajo z nevarnostjo trgovinskih vojn. Ameriški borzni indeks Dow Jones Industrial Averaqe je od začetka meseca marca izgubil 3,4 odstotka vrednosti, borzni indeks CSI 300, ki meri spremembe tečajev na borzah v Šanghaju in Shenzhenu pa je v istem obdobju izgubil 2,1 odstotka vrednosti.

Zdi se, da so ZDA z napovedjo carin na uvoz kitajskega blaga stopile na zavoro - želijo podražiti uvožene kitajske izdelke in zmanjšati svoj trgovinski primanjkljaj. Najprej se postavlja vprašanje, ali je izdelke mogoče uvoziti od drugod. Kitajska je že dolgo pomemben proizvajalec izdelkov za široko potrošnjo, in trenutno ni videti, da bi jih iz drugih držav lahko uvažali toliko, kot jih s Kitajske.