Tudi presežek je lahko breme

Napovedi ameriškega predsednika glede uveljavitve carin na aluminij in jeklo, ki so doživele močno reakcijo po svetu in obrnile trend rasti tečaja EUR/USD, so se v četrtek recimo da uresničile. Iz carin so v Beli hiši izključili Kanado in Mehiko, ki sta tudi članici trgovinskega Trans-pacifiškega partnerstva (TPP) , katerega članice so še Japonska, Avstralija, Nova Zelandija in Malezija. ZDA so sicer iz TPP izstopile na prvi dan predsedovanja Donalda Trumpa.

Carine na pomembnih kovini izvirajo iz protekcionistične nastrojenosti ameriškega predsednika, ki predvsem nasprotuje višini kitajskega trgovinskega presežka v trgovanju z ZDA. Donald Trump si ga prizadeva zmanjšati in obuditi delovnih mest v težki industrij v ZDA.