V dveh letih so zrasli za skoraj tretjino

Od začetka leta 2016 so trgi v razvoju pridobili več kot 29 odstotkov (merjeno v evrih), kar je razvidno iz rasti delniškega sklada EEM ETF (»iShares MSCI Emerging Markets ETF«), ki vsebuje podjetja s trgov v razvoju. ETF so skladi, s katerimi se trguje enako kakor z delnicami. Sledi določenemu indeksu, ki lahko vsebuje delnice podjetij, obveznice, surovine, valute ali kateri drugi finančni instrument. Delničarji nimajo neposrednega lastništva nad sredstvi v ETF.

Od vzajemnih skladov se razlikujejo predvsem po tem, da jih zaradi pasivne strategije investiranja bremenijo nižji stroški upravljanja in so tako tudi provizije pri skladih ETF precej nižje kot pri vzajemnih, ob nemalokrat višjih donosih. Ponavadi so tudi likvidnejši. EEM ETF je primeren za investitorje, ki želijo biti izpostavljeni tveganjem in donosom na trgih v razvoju. Seveda pa je za razpršenost tveganja vedno bolje imeti več različnih tipov skladov ETF.