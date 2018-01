V Unicreditu nam obljubljajo lepo rast posojil

Gospodarsko okolje v državah Srednje in Vzhodne Evrope bo tudi v 2018 in 2019 ostalo ugodno za bančno poslovanje, med tremi državami, kjer se letos obeta največja rast posojil, pa je tudi Slovenija. To ugotavlja študija, ki jo je Skupina Unicredit predstavila na mednarodni finančni konferenci Euromoney na Dunaju.



Lani so bančni sektorji v vseh državah regije poslovali z dobičkom že drugo leto zapored, v letih 2018/2019 pa je tudi skoraj povsod pričakovana vsaj triodstotna gospodarska rast, tako ugodne razmere pa bodo dobre tudi za poslovanje bank, je poudaril Carlo Vivaldi, vodja divizije za Srednjo in Vzhodno Evropo v Skupini Unicredit. Večja blaginja gospodinjstev v regiji prinaša bankam nove priložnosti pri svetovalnih storitvah ter investicijskih in varčevalnih produktih.