»Videti moramo, kaj bodo Kitajci res storili«

Trgovinske vojne, ki jih napoveduje ameriški predsednik Donald Trump, močno pretresajo svetovno gospodarstvo, poleg Kitajske in nekaterih drugih držav je na muhi tudi Evropa. Evropska unija si je vsaj glede jekla in aluminija pribojevala začasno izvzetje, a s tem zgodbe še ni konec, Trump pa je med predvolilno kampanjo in po njej udrihal tudi čez nemško avtomobilsko industrijo.

O tem smo se pogovarjali z direktorjem Centra za mednarodno ekonomijo münchenskega instituta Ifo in profesorjem na münchenski univerzi Gabrielom Felbermayrjem.

Po hudih ameriških pritiskih zdaj kitajski predsednik Xi Jinping obljublja nižje carine za avtomobile ter ukrepe proti kraji intelektualne lastnine in drugo. Je obljubil dovolj, da se bo svet izognil trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko?

Mislim, da moramo biti še vedno zelo previdni, Kitajci so bili vedno zelo hitri pri naznanjanju izboljšav in zelo počasni pri njihovem uresničevanju. Da, to je to, dober signal in pravi korak, odprto pa je še, ali mu bo sledila tehtna akcija. Videti moramo, kaj bodo Kitajci naredili.