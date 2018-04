Vina sodijo med najdonosnejše naložbe

Pridelovalci vin bodo imeli preteklo leto v slabem spominu, saj so izredne vremenske razmere povzročile veliko zmanjšanje pridelka. Francoska regija Bordeaux se je spopadla s hudo pozebo, v Italiji je prevladal vročinski val, kalifornijski vinarji pa so se spopadali z visokimi temperaturami ter požari. Vinarji ocenjujejo, da se je proizvodnja zmanjšala do dvajset odstotkov, v Bordeauxu pa celo do petdeset odstotkov.

Kar je od pridelka ostalo, so večinoma vina boljše kakovosti. To je slaba novica za trg nižje kakovostih vin, saj se je ponudba grozdja precej skrčila. To bo povzročilo rast cen ob vse večjem povpraševanju.